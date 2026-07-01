Об этом молчали годами! Тайна хита "Дым сигарет с ментолом" и почему он на самом деле принадлежит Украине

Песня "Дым сигарет с ментолом", ставшая в 1990-х одним из главных хитов группы "Нэнси", имеет украинские корни – такую версию активно обсуждают в сети. Пользователи обратили внимание, что известная композиция может быть адаптацией украинской песни "Плаття твоє з ситцю", которую десятилетиями пели на Волыни, Полесье и в других регионах Украины.

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Дискуссия о происхождении песни началась после публикации в социальной сети Threads, где пользователи напомнили, что мелодия, которую многие знают в исполнении группы "Нэнси", существовала задолго до русскоязычной версии. В то же время отмечают, что композиция имеет фольклорное происхождение, а ее точный автор неизвестен.

Песня "Плаття твоє з ситцю" была известна еще в 1970-х годах как народная. Ее пели на украинских застольях, а позже композицию записывала украинская группа "Барви".

"Песня группы "Нэнси" "Дым сигарет с ментолом" – это песня 70-х годов украинской группы "Барви" под названием "Плаття твоє з ситцю". Я не знала, теперь в курсе, а еще и вы будете знать", – написала пользовательница Threads.

Пользователи также отмечали, что ранние варианты песни существенно отличались от версии "Нэнси". В них, соответственно, не было упоминаний о сигаретах или ментоле, а основным сюжетом была история любви.

"Эту песню давно пели на Волыни, на Полесье. Я впервые услышал ее в 1973 году. Ни дыма, ни ментола там не было и близко. "Плаття твоє із ситцю мені ночами сниться. Не дозволяє мати мені з тобою жениться", – написал в ответ другой комментатор.

В комментариях также напомнили о других народных песнях, которые стали "вдохновением" или основой для известных песен 90-х/2000-х годов.

Группа "Нэнси", ставшая популярной на постсоветском пространстве, была создана в Константиновке Донецкой области. Во главе коллектива встал Анатолий Бондаренко – певец и композитор, родившийся в этом городе.

В настоящее время группа не выступает в РФ, хотя именно там она обрела наибольшую популярность. Однако в 2024 году Бондаренко заявлял, что не считает правильным обвинять в войнах только политических лидеров, говоря об ответственности людей в целом.

"Я не против кого-то, а против чего-то! Я против насилия и войн. Я за созидание и процветание цивилизации! За любовь! Кто виноват в этой и других войнах? Виноваты люди! Те, кто создает комфортные условия для политиков и делегирует им свои полномочия делать это. Поэтому винить одних только президентов и лидеров не стоит. Без одобрения, поддержки и участия людей войны не начинаются", – заявлял он.

Несмотря на то, что Бондаренко родился в Украине, группа продолжала исполнять преимущественно русскоязычный репертуар. Поэтому в 2026 году запланированный концерт группы "Нэнси" в Вильнюсе вызвал критику мэра города Валдаса Бенкунскаса, который назвал выступления артистов, связанных с российским культурным рынком, проявлением "мягкой силы Кремля".

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