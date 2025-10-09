Трагическое известие: на фронте погиб военный с Киевщины Сергей Буряк. Фото

На Харьковщине во время выполнения боевого задания погиб военный из Броваров Киевской области Сергей Буряк. Жизнь защитника Украины оборвалась 29 сентября.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил броварской городской голова Игорь Сапожко.

Трагическая весть

"Солдат Сергей Буряк, стрелок-снайпер механизированного отделения механизированного взвода механизированной роты механизированного батальона. Погиб 29 сентября 2025 года в бою за Украину, ее свободу и независимость в районе населенного пункта Боровская Андреевка Изюмского района Харьковской области. Искренние соболезнования родным и близким Сергея Петровича", – говорится в сообщении.

Церемония прощания с Сергеем Буряком состоится в пятницу, 10 октября в 10:30 на Майдане Свободы в Броварах. Отпевание в 11:00 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22А).

Похоронят защитника Украины на Аллее Славы (ул. Олега Оникиенко, 136).

Герои войны в Украине

