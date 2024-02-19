Тараканы, клопы и крысы: пятерка самых загрязненных вредителями районов Киева. Карта и подробности

В Киеве пять районов города являются наиболее загрязненными вредителями, в частности, тараканами и крысами. Они встречаются не только в частном секторе, но и в жилых домах и заведениях питания.

Об этом сообщили в пресс-службе компании CPG PestControl. Правый берег столицы является более проблемным в плане вредителей.

"Мы публикуем наш ежеквартальный отчет по загрязнению районов Киева вредителями. Исходя из нашего опыта работы в зимние месяцы был составлен список наиболее проблемных ячеек", – рассказали в компании.

Так, в пятерку самых грязных районов, где есть проблемы с вредителями, вошли:

Старый город (Шевченковский);

Подол;

Печерск;

Святошино;

Дарница.

В пресс-службе уточнили, чаще всего среди всех вредителей встречаются тараканы. Они наиболее распространены в столице и их можно обнаружить практически во всех районах города. Больше их фиксируется в старых жилых фондах, где санитарное состояние может быть не на самом высоком уровне. Также часто встречаются в общепитах, магазинах и других местах большого скопления людей. В компании добавили, что с момента их предварительного мониторинга ситуация с тараканами несколько ухудшилась в Печерском районе.

Кроме того, киевлян беспокоят блохи – больше получают распространение в частных секторах, где есть домашние животные. Также могут встречаться в квартирах, если в них есть животные, которые не обрабатываются от паразитов, или при близости к открытым сырым подвальным помещениям.

Клопы, по информации компании, встречаются реже, чем тараканы, но все же большая проблема для многих жителей. Чаще всего заводятся в старой мебели, матрасах и других уютных местах.

Крысы и мыши чаще можно увидеть в подвалах, на чердаках, в складских помещениях, а также в частных секторах. Могут проникать в квартиры через мелкие щели и отверстия.

Плесень – также часто фиксируется во всех районах Киева, даже в новостройках. На ее возникновение могут влиять как погодные условия, так и технические характеристики и особенности зданий того или иного района.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева во вторник, 13 февраля, коммунальщики начали демонтаж МАФов возле станции метро "Почайна". Торговые точки простояли на этой локации более 25 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!