Таким вы его не видели: в сети показали уникальную панораму Киева в 1903 году. Фото

Старые снимки остаются для нас возможностью увидеть, каким был Киев раньше. К примеру, издательство Ящевского напечатало фотографию с уникальной панорамой столицы 1903 года.

Старое фото того периода было опубликовано в сообществе "Старый Киев" в социальной сети Facebook. Можно посмотреть, какой была столица около 120 лет назад.

"Панорама старого Киева. 1903 год. Издательство Ч. Ящевского", – говорится в сообщении.

На снимке можно рассмотреть сам город, однако, где именно сделано фото, к сожалению, понять невозможно.

Напомним, Бессарабская площадь в Киеве возникла в начале XIX века как торговая площадь, куда приезжали торговцы с юга Украины и Бессарабии. Мало кто знает, что раньше на ее месте существовало кладбище, основанное лютеранской общиной столицы.

Русановка в Киеве – это первый жилой массив, построенный на искусственно созданном острове. Красоту и комфорт этой локации, в частности, сразу же оценили ученые, преподаватели и заселившие это место художники.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1955 году украинский фотограф-документалист Андрей Левченко сделал несколько панорамных фото Подола и реки Днепр. Благодаря этим работам можно увидеть, как выглядела тогда эта историческая местность Киева.

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