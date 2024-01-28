Существует всего 200 экземпляров: в Киеве был замечен редкий неоретрокар Morgan Aero SuperSports. Видео

В одном из районов Киева был замечен очень редкий неоретрокар. Morgan Aero SuperSports ручной сборки, которая стоит 250 тысяч долларов, перевозили на эвакуаторе.

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Соответствующее видео опубликовало в соцсети TikTok издание "ТопЖир". Этих машин в мире существует всего 200 экземпляров

Неоретрокар Morgan Aero SuperSports, выпущенный к 100-летнему юбилею британской марки. Автомобиль, окрашенный в черный цвет, перевозили эвакуатором в неизвестном направлении. Эта машина марки Morgan, которая и сейчас производит машины по технологиям того времени, обладает усиленным кузовом, двухсекционным складным верхом и заниженной на 40 мм подвеской.

Кроме того, Aero SuperSports имеет двигатель от BMW, мощностью 367 лошадиных сил, а также 6-ступенчатую механическую или 5-ступенчатую автоматическую коробку передач. В год выпуска, в 2009-м, этот автомобиль стоил 127 тысяч фунтов стерлингов, а "перекупы" просили чуть ли не вдвое больше его.

Как сообщал OBOZ.UA, на дорогах украинской столицы заметили итальянский кроссовер Lamborghini Urus. Стоимость роскошного автомобиля, сочетающего мощность суперкара и функциональность внедорожника может достигать 500 тыс. долларов.

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