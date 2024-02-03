Существует со времен Киевской Руси: как выглядел в 1900-х годах самый старый действующий рынок столицы. Уникальное фото

Житний рынок известен еще при Киевской Руси и является самым древним действующим местом торговли столицы. В 1900-х годах неизвестный фотолюбитель сделал действительно уникальный панорамный снимок этой локации.

Видео дня

Архивное фото было опубликовано в сообществе "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. К сожалению, эта местность полностью изменилась за 120 лет.

"Житний рынок. 1900-е годы. Выглядит как кадр из старого кино, верно? От фото веет неким теплом, комфортом – домашним комфортом", – говорится в сообщении.

На опубликованном снимке можно увидеть не только, как именно выглядел рынок, но и Фроловский монастырь, Замковую гору и Андреевскую церковь.

Житний рынок – один из экономических центров Киева, самый старый действующий рынок столицы. Берет свое начало со времен Киевской Руси. Река Глубочица разделяла площадь Житнего рынка на две части.

Вокруг площади в 1-й половине XII века на средства торгово-ремесленных объединений были построены храмы, в частности, церковь Богородицы Пирогощи (Киево-Подольский Успенский собор). В XV веке Житний рынок – основной торговый центр города. Здесь дважды в год собиралась ярмарка. Он продолжал оставаться одним из главных торговых центров, чему в значительной степени способствовала приближенность к Днепру и гавани.

Напомним, старые фотографии остаются едва ли не единственной возможностью увидеть, каким был Киев в начале 19-го века. Многие ныне популярные у жителей и гостей столицы локаций тогда выглядели совсем иначе.

Международный аэропорт "Борисполь" свой первый рейс принял в далеком 1959 году. В 1968 кинохроникеры сохранили на пленку две минуты повседневной жизни главных воздушных ворот Киева.

Как сообщал OBOZ.UA, весенние паводки всегда были большой проблемой жителей Киева, особенно тех, кто жил на островах и вблизи Днепра. В 1929 году основатель современного документального кино украинский режиссер Михаил Кауфман с помощью камеры сохранил для нас столь интересный момент истории столицы Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!