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Существует со времен Киевской Руси: как выглядел в 1900-х годах самый старый действующий рынок столицы. Уникальное фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
2 минуты
3,7 т.
Житний рынок тогда и в наши дни

Житний рынок известен еще при Киевской Руси и является самым древним действующим местом торговли столицы. В 1900-х годах неизвестный фотолюбитель сделал действительно уникальный панорамный снимок этой локации.

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Архивное фото было опубликовано в сообществе "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. К сожалению, эта местность полностью изменилась за 120 лет.

"Житний рынок. 1900-е годы. Выглядит как кадр из старого кино, верно? От фото веет неким теплом, комфортом – домашним комфортом", – говорится в сообщении.

На опубликованном снимке можно увидеть не только, как именно выглядел рынок, но и Фроловский монастырь, Замковую гору и Андреевскую церковь.

Существует со времен Киевской Руси: как выглядел в 1900-х годах самый старый действующий рынок столицы. Уникальное фото

Житний рынок – один из экономических центров Киева, самый старый действующий рынок столицы. Берет свое начало со времен Киевской Руси. Река Глубочица разделяла площадь Житнего рынка на две части.

Существует со времен Киевской Руси: как выглядел в 1900-х годах самый старый действующий рынок столицы. Уникальное фото

Вокруг площади в 1-й половине XII века на средства торгово-ремесленных объединений были построены храмы, в частности, церковь Богородицы Пирогощи (Киево-Подольский Успенский собор). В XV веке Житний рынок – основной торговый центр города. Здесь дважды в год собиралась ярмарка. Он продолжал оставаться одним из главных торговых центров, чему в значительной степени способствовала приближенность к Днепру и гавани.

Существует со времен Киевской Руси: как выглядел в 1900-х годах самый старый действующий рынок столицы. Уникальное фото

Напомним, старые фотографии остаются едва ли не единственной возможностью увидеть, каким был Киев в начале 19-го века. Многие ныне популярные у жителей и гостей столицы локаций тогда выглядели совсем иначе.

Международный аэропорт "Борисполь" свой первый рейс принял в далеком 1959 году. В 1968 кинохроникеры сохранили на пленку две минуты повседневной жизни главных воздушных ворот Киева.

Как сообщал OBOZ.UA, весенние паводки всегда были большой проблемой жителей Киева, особенно тех, кто жил на островах и вблизи Днепра. В 1929 году основатель современного документального кино украинский режиссер Михаил Кауфман с помощью камеры сохранил для нас столь интересный момент истории столицы Украины.

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