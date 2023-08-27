Стало известно, на каких пляжах Киева лучше не купаться: результаты проверки

В Киеве продолжают мониторить состояние воды в городских зонах отдыха. После проверок специалисты установили, что на 14 объектах пробы не отвечают требованиям Гигиенических нормативов качества.

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Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной продпотребслужбы столицы. Официально пляжный сезон в столице не открывали.

"В ближайшие дни в Киеве прогнозируют жаркую погоду. Это побуждает жителей проводить выходные у воды. По результатам проведенных исследований воды водных объектов Киева направило информацию в адрес коммунального предприятия "Плесо" и КГГА с предложениями по предупреждению негативных последствий для населения при купании на пляжах: "Венеция", "Вечелка", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная Слободка", "Радуга", "Тельбин", "Центральный", "Троещина", "Черторый", "Галерный", " Вербный" и "Пущая Водица", – рассказали в пресс-службе.

В Госпродпотребслужбе добавили, что по результатам санитарно-микробиологических и санитарно-химических исследований пробы не отвечают требованиям Гигиенических нормативов качества воды водных объектов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и Киевской области в воскресенье, 27 августа, переменная облачность, днем местами кратковременный дождь, гроза. Воздух в регионе максимально прогреется до +34°С.

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