Местами гроза и до +34°С: подробный прогноз погоды по Киевщине на 27 августа

В Киеве и Киевской области в воскресенье, 27 августа, переменная облачность, днем местами кратковременный дождь, гроза. Воздух в регионе максимально прогреется до +34°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер переменных направлений, 3-8 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 27 августа по Киевщине. Переменная облачность, днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура по области днем 29-34°С; в Киеве ночью днем 30-32°С", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем +30°С…+32°С; Мироновка +30°С…+32°С; Фастов +30°С…+32°С; Яготин +29°С…+31°С; Барышевка +29°С…+31°С; Борисполь +29°С… +31°С.

Кроме того, в Укргидрометцентре уточнили, что до 27 августа включительно в регионе объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 27 августа в ясное утро придет на смену облачная погода, которая продержится в Киеве до самого вечера. Днем начнется дождь с грозой, но оно должно закончиться еще до вечера.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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