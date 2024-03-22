Стало известно, кто вместо Левченко будет временно исполнять обязанности директора КП "Киевпастранс"

Обязанности генерального директора КП "Киевпастранс" будет временно выполнять Евгений Пушков. Предыдущий руководитель коммунального предприятия уволился.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. О кадровых переменах накануне проинформировал мэр столицы Виталий Кличко.

"Обязанности генерального директора КП "Киевпастранс" будет временно исполнять заместитель генерального директора предприятия Евгений Пушков. Как ранее сообщил мэр Киева Виталий Кличко, директор "Киевпастранса" Дмитрий Левченко уволился", – говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что также будет уволен директор по производству этого коммунального предприятия Павел Кирилюк.

Ранее сообщалось, что в Киевсовете депутатские полномочия слагают два депутата фракции "УДАР", в частности Виктор Брагинский, после резонансного журналистского расследования. Кроме того, произошли кадровые изменения и в руководстве КП "Киевпастранс".

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве продолжаются работы по изъятию грунта в котловане возле станции метро "Демеевская", где обнаружили трещину в тоннеле подземки. Через две недели можно будет увидеть конструкции перегона и понять, были ли соблюдены технологии его строительства.

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