Выполнено около 40% от общего объема работ: Кличко – о ремонте тоннеля возле станции метро "Демеевская". Фото

В Киеве продолжаются работы по разработке грунта в котловане возле станции метро "Демеевская", где обнаружили трещину в тоннеле подземки. Через две недели можно будет увидеть конструкции перегона и понять были ли соблюдены технологии его строительства.

Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Специалисты делают все возможное, чтобы возобновить движение поездов в конце лета.

"Осмотрела сегодня площадку возле станции метро "Демеевская", где продолжаются работы по разработке грунта в котловане. На площадке в три смены работают 60 рабочих и более 10 единиц техники. Через две недели можно будет увидеть верхнюю часть тоннеля и то, были ли соблюдены технологии его строительства. Тогда специалисты смогут делать выводы о причине возникновения угрозы аварийной ситуации в тоннеле на "Демеевской"", – рассказал Кличко.

Мэр добавил, что необходимые работы также производятся и в самом тоннеле – по его укреплению, и по дальнейшему ремонту. По оценке подрядной организации, на сегодняшний день выполнено около 40% общего объема работ.

"Мы делаем все возможное, чтобы в конце лета полностью восстановить движение между станциями "Демеевская" и "Лыбидская", – добавил Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA:

8 декабря в Киевском метро срочно остановили движение поездов между станциями "Демеевская" и "Теремки". В туннеле произошла разгерметизация, по путям потекла вода. В КГГА заявили о необходимости экстренного ремонта в тоннеле.

В метрополитене заявили, что закрытие шести станций было вынужденным шагом, поскольку после обследования в тоннеле была обнаружена новая трещина. Благодаря этому удалось предотвратить чрезвычайную ситуацию.

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