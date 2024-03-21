Скандальный экс-руководитель метро Брагинский сложил мандат депутата Киевсовета, директор "Киевпасстранса" уволился: Кличко рассказал подробности

В Киевсовете свои депутатские полномочия слагают два депутата фракции "УДАР", в частности Виктор Брагинский, после резонансного журналистского расследования. Кроме того, произошли кадровые изменения и в руководстве КП "Киевпасстранс".

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. В четверг, 21 марта, на пленарное заседание собрался Киевский городской совет.

"Свои депутатские полномочия слагают два депутата фракции "УДАР" в Киевсовете. Виктор Брагинский – после резонансного расследования журналистов Bihus Info. Далее обнародованными фактами будут заниматься правоохранительные органы. И Илья Кушнир, который слишком редко посещал заседание Киевсовета", – рассказал Кличко.

Кроме того, по словам мэра Киева, произошли кадровые изменения и в руководстве коммунального предприятия "Киевпасстранс".

"Уволился директор "Киевпасстранса" Дмитрий Левченко. Но будет уволен директор по производству этого коммунального предприятия Павел Кирилюк. Уже в ближайшие дни будет назначен исполняющий обязанности директора КП "Киевпасстранс", – добавил Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники неба Украины утром 21 марта отразили массированную российскую воздушную атаку, уничтожив все ракеты над Киевщиной. В частности, были сбиты 29 крылатых и две аэробалистические враждебные цели.

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