Стало известно, кто будет исполнять обязанности главы КМВА вместо Ткаченко. Подробности

Временно исполняющим обязанности главы Киевской военной городской администрации стал Андрей Ткачев. До этого он занимал должность заместителя КГГА.

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Соответствующий документ был опубликован на сайте городских властей. Предыдущий руководитель был уволен соответствующим приказом президента Украины.

Что известно

Так, с 17 февраля временным и.о. главы Киевской городской военной администрации стал Андрей Ткачев, который до этого занимал должность первого заместителя начальника КГВА.

Документ о его назначении на временное исполнение обязанностей начальника администрации был подписан днём ранее.

Как сообщили СМИ, Андрей Ткачев ранее работал в Государственной службе безопасности на транспорте, где возглавлял Департамент государственного контроля. Кроме того, в 2015–2021 годах он занимался реформой полиции, а в 2022 году добровольно вступил в Силы обороны Украины.

Что предшествовало

Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко. Он возглавлял Киевскую городскую военную администрацию с 31 декабря 2024 года. Он сменил на этом посту Сергея Попка. До назначения он работал заместителем министра развития общин и территорий, а также занимал должность заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Как писал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский назначил временных исполняющих обязанности глав Киевской и Николаевской областных государственных администраций. Соответствующие указы глава государства подписал 16 июля 2026 года после того, как предыдущие руководители областей перешли на работу в Кабинет министров Украины.

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