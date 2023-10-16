Стало известно, когда можно будет вблизи увидеть тризуб на щите монумента "Родина-мать" в Киеве

В Киеве с четверга, 19 октября, для посетителей откроют доступ для площадки рядом с монументом "Родина-мать", что позволит вблизи рассмотреть Трезубец на щите. В целом, желающие могут свободно гулять по территории всего Мемориального комплекса.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Долгое время эта локация была частично закрыта.

"Есть невероятная новость! 19 октября территория Мемориального комплекса становится полностью доступна для посетителей! С этого дня вы можете свободно пройти скульптурной галереей, аллеей мимо главного флага и полюбоваться видами левого берега с главной площади. И конечно же, собственными глазами увидеть установленный знак княжеской суток – Трезубец на щите "Родины-матери", – рассказали в пресс-службе.

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Напомним, монумент "Батькивщина-мать" построен в 1981 году, он является памятником науки и техники местного значения. Его считают самой высокой монументальной скульптурой в Европе. В 2022 году в Действии 85% украинцев из 800 тысяч проголосовали за то, чтобы заменить советский герб трезубцем.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве утром в воскресенье, 6 августа, на щите "Батькивщины-мать" установили украинский трезубец вместо демонтированного ранее герба СССР. Работы были начаты в субботу, 5 августа.

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