Стал на защиту Украины в марте 2022: на Киевщине попрощались с военным Игорем Хромцом. Фото

В больнице от полученных во время защиты Украины травм умер военный из поселка Бабинцы Киевской области Игорь Хромец. Сердце воина остановилось 22 января.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил бучанский городской голова Анатолий Федорук.

Печальная весть

"От полученных на поле боя травм умер 55-летний Игорь Хромец", – написал Федорук.

Защитник Украины был родом из села Здвижевка, но проживал в поселке Бабинцы. До полномасштабного вторжения работал строителем. Мобилизовался в марте 2022 года.

В декабре 2025 года, находясь на позициях на Краматорском направлении, получил тяжелую травму. К сожалению, воин умер 22 января 2026 года в военном госпитале в результате закрытой травмы грудной клетки и живота.

"Добрый, искренний, терпеливый друг, коллега и побратим. В скорби остались мама, жена и трое детей: дочь и два сына. Выражаем искренние соболезнования родным и близким", – добавил Федорук.

Похоронили защитника на Аллее Героев кладбища в селе Бабинцы Киевской области.

Герои войны в Украине

Во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб военный из села Комаровка Киевской области Константин Суходольский. Жизнь мужественного украинского офицера оборвалась 12 января.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный, житель Фастова Киевской области Владимир Шептицкий. Воин отдал самое ценное – жизнь – за независимость и целостность Украины.

