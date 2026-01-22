Специалисты работают круглосуточно: Кличко проверил, как в Киеве на левом берегу восстанавливают теплоснабжение. Видео

Мэр Виталий Кличко проверил, как коммунальщики работают на левом берегу Киева, где самая сложная ситуация с теплоснабжением, после российских обстрелов. Специалисты действуют круглосуточно, чтобы восстановить жителям города необходимые услуги.

Об этом киевский городской голова сообщил в своем Telegram-канале. Враг продолжает воевать с гражданскими жителями Украины.

Что известно

"Коммунальщики и энергетики продолжают работать 24/7, делают все, чтобы восстановить киевлянам необходимые услуги. Проверил, как работают тепловики на левом берегу, где самая сложная ситуация с теплоснабжением", – рассказал Кличко.

Мэр напомнил, что отключение тепла в домах жителей Киева произошло в результате российских атак 9 и 20 января по критической инфраструктуре города.

"Очень сложная ситуация с энергоснабжением – в Киеве продолжают действовать (экстренные. – Ред.) отключения электроэнергии. От этого зависит обеспечение коммунальных услуг", – добавил Кличко.

Что предшествовало

В Киеве в результате российской ночной атаки с 19 на 20 января зафиксированы повреждения на левом берегу города – враг снова атаковал критическую инфраструктуру. В столице без отопления и света остались жилые дома.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве по состоянию на утро четверга, 22 января, без теплоснабжения оставалось чуть менее 3 тысяч столичных многоэтажек. В городе продолжают действовать экстренные отключения электроэнергии.

