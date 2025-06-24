Спасал жизни других: на фронте погиб военный из Киевской области Алексей Подрушняк. Фото
На Покровском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Бучи Киевской области Алексей Подрушняк. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 17 июня.
Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил бучанский городской голова Анатолий Федорук.
"На войне за Украину погиб наш земляк – 40-летний нацгвардеец Алексей Подрушняк", – написал Федорук.
Герой стал на защиту родной земли в 2017 году – все это время мужественно служил главным сержантом минометного взвода. Он прошел самые горячие направления: Светлодарская дуга, Рубежное, Бахмут, Опытное, Иванград, Дробышево.
Преданный, смелый, всегда рядом с побратимами. Спасал жизни других, был надежной опорой и в бою, и в тылу. Компанейский, искренний, настоящий патриот. Он имел много друзей и пользовался глубоким уважением среди боевых товарищей.
"Алексей самоотверженно нес службу в течение восьми лет войны и трагически погиб 17 июня 2025 года на Покровском направлении. Без любящего мужа остались жена Мария и 8-летний сын. Это невыразимая потеря для семьи, собратьев и всей Бучанской общины", – добавил Федорук.
Как сообщал OBOZ.UA, на фронте в результате удара барражирующим боеприпасом погиб военный из села Фасова Киевской области Андрей Свириденко. Сердце храброго украинского воина остановилось 11 июня.
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