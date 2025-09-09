Создавали дело 13 лет: Россия уничтожила пекарню 'Василевы пироги' во время атаки по Киеву. Фото и видео

В результате комбинированного обстрела Киева в ночь на 7 сентября сильно были повреждены производственные мощности пекарни "Василевы пироги". К счастью, работники не пострадали.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе пекарни. Когда возобновят производство, пока не известно.

Что известно

"Друзья, это, пожалуй, одно из самых тяжелых наших сообщений. Наше производство пострадало сегодня ночью от вражеского удара ракетой "Искандер". Там, где ежедневно рождались наши пироги, где жила работа, любовь и мечта – теперь черный дым вместо аромата выпечки", – рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что кофейня-пекарня в Шевченковском районе Киева – невредима. Она сейчас работает и в ближайшие дни начнет выпекать пироги для доставки.

Стоит добавить, что на опубликованном пресс-службой видео, можно увидеть последствия террористической атаки РФ. В частности, по словам автора видео, уничтожены внешние блоки морозильных камер, повреждены автомобили доставки, выбиты окна в здании. В середине помещений взрывной волной повредило стены, повредило производственные комнаты, где выпекали продукцию.

Что предшествовало

В ночь на 7 сентября армия России атаковала Киев "Шахедами" и ракетами. Под удар попали жилые дома в Святошинском и Дарницком районах.

В Печерском районе впервые было повреждено здание правительства, вспыхнул пожар. Премьер-министр Юлия Свириденко призвала мир отреагировать на террор Москвы не словами, а действиями.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве 8 сентября сотрудники ГСЧС завершили аварийно-спасательные работы в Святошинском районе, где в ночь на 7 сентября в результате российского обстрела был поврежден многоэтажный дом. К сожалению, погибли три человека, среди которых – маленький ребенок.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!