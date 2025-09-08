Российская атака унесла жизни трех человек: в Киеве завершили аварийно-спасательные работы в доме на Святошино. Фото

В Киеве сотрудники ГСЧС завершили аварийно-спасательные работы в Святошинском районе, где в ночь на 7 сентября в результате российского обстрела был поврежден многоэтажный дом. К сожалению, погибли три человека, среди которых – маленький ребенок.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Вечная память жертвам террористической атаки РФ.

Что известно

"Аварийно-спасательные работы в Святошинском районе Киева – завершены. Напоминаем, в ночь 7 сентября, в результате массированного вражеского обстрела в 9-этажном жилом доме погибли 3 человека, из них 1 – ребенок. 11 человек получили ранения. 7 человек – спасены. Психологическая помощь оказана 171 человеку", – говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что всего с места было разобрано и вывезено более 360 тонн мусора и строительных конструкций. Всего к работам привлекалось около 130 человек и 21 единица спасательной и инженерной техники.

Что предшествовало

В ночь на 7 сентября армия России атаковала Киев "Шахедами" и ракетами. Под удар попали жилые дома в Святошинском и Дарницком районах.

В Печерском районе впервые было повреждено здание правительства, вспыхнул пожар. Премьер-министр Юлия Свириденко призвала мир отреагировать на террор Москвы не словами, а действиями.

В результате удара по многоэтажке в Святошинском районе погибли 32-летняя Виктория Гребенюк и ее трехмесячный сын Роман. Мать с младенцем ударом выбросило из окна шестого этажа. Отец малыша получил тяжелые травмы.

Как сообщал OBOZ.UA, спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог предостерег, что такие удары РФ несут риск дальнейшей эскалации и показывают, что Москва не стремится к миру.

