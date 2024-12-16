Снег с дождем, порывы ветра и до +6°С: прогноз погоды по Киевской области на 16 декабря

В Киевской области в понедельник, 15 декабря, облачно, мокрый снег и дождь, а также сильные порывы ветра. Воздух в регионе максимально прогреется до +6°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен ІІ уровень опасности, оранжевый.

"Прогноз погоды на 16 декабря на территории Киевщины. Облачно с прояснениями, мокрый снег и дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы ветра 25 м/с. Температура 1-6°С тепла, в Киеве 3-5°С тепла", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +4°С…+6°С; Мироновка +3°С…+5°С; Фастов +3°С…+5°С; Яготин +3°С…+5°С; Барышевка +4°С…+6°С; Борисполь +3°С…+5°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 16 декабря в Киеве в течение всего дня погода будет пасмурной. В первой половине дня ожидается дождь со снегом, в смену ему придет сильный дождь, который к вечеру должен закончиться.

Напомним, осень 2024 года вошла в тройку самых теплых с начала наблюдений. В частности, было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 5 ноября, завершился безморозный период, когда температура воздуха стала ниже 0ºС. Он продлился почти 20 дней.

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