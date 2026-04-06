Иран заявил о гибели главы разведки КСИР: говорят о 'мученической смерти'

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил о ликвидации 6 апреля главы их разведки генерала Маджида Хадеми. Указано, что он погиб от атаки, совершенной "американо-сионистским врагом".

Об этом сообщило издание Tasnim, опубликовав заявление КСИР. Хадеми назван "влиятельным и образованным" руководителем разведывательного ведомства и подчеркнуто, что он погиб "мученической смертью".

"Генерал-майор Маджид Хадеми, влиятельный и образованный руководитель Разведывательной организации Корпуса стражей Исламской революции, погиб мученической смертью в преступлении террористического нападения, совершённого американским сионистским врагом в третьей навязанной войне сегодня на рассвете", – говорится в заявлении КСИР.

Указано, что он около 50 лет служил разведке.

Что известно о Маджиде Хадеми

Хадеми почти 50 лет работал в разведывательной и контрразведывательной службах. С 2018 года он был назначен руководителем Организации защиты информации вооруженных сил, затем с 2022 года возглавлял Организацию защиты разведки КСИР.

Должность руководителя разведки КСИР он занимал с июня 2025 года, когда его предшественник Мохаммад Каземи погиб в результате авиаударов Израиля.

Что такое КСИР

Корпус стражей исламской революции (КСИР) – это элитное формирование иранских вооруженных сил, основанное после революции 1979 года. По оценкам аналитиков, КСИР активно поддерживает союзные группировки в Йемене, Сирии, Ливане и Ираке. Организация является не только самой влиятельной военной силой Ирана, но и фактором значительного влияния на политическую жизнь и экономику страны. Ее интересы охватывают сферы строительства, телекоммуникаций, автомобилестроения, энергетики и другие отрасли.

КСИР также осуществляет контроль над программой баллистических ракет, подавляет оппозиционные настроения внутри страны и активно продвигает иранское влияние и военное присутствие в регионе Ближнего Востока.

