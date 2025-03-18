Снег с дождем и гололедица: прогноз погоды по Киевской области на 19 марта

В Киевской области в среду, 19 марта, небольшой снег, днем с дождем, согласно прогнозу синоптиков, ночью и утром на дорогах местами гололедица. Воздух в регионе максимально прогреется до +8°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды в сутки 19 марта по территории Киевщины. Облачно с прояснениями. Небольшой снег, днем с дождем. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Температура ночью 1-6°С мороза, днем 3-8°С тепла; в Киеве ночью 1-3°С мороза, днем 5-7°С тепла", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 19 марта с утра и до самого вечера в Киеве небо будет покрыто облаками. Утром мелкий дождь со снегом закончится ближе к середине дня. Больше осадков не ожидается.

Напомним, февраль 2025 стал одним из самых сухих в Киеве с начала наблюдений. Последний месяц зимы занял 8 место.

Как сообщал OBOZ.UA, зима 2024-2025 годов стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве начиная с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 11 температурных рекордов.

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