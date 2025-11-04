Сквер и фонтан вместо стеклянного купола ТЦ: как выглядел Майдан независимости в 1960-х годах. Архивное фото

Майдан Независимости – самая известная площадь Киева, которую можно назвать одним из центров общественной и политической жизни Украины. В 1960-х годах здесь вместо стеклянного купола торгового центра был сквер и остановка общественного транспорта.

Старый снимок опубликовали в Telegram-канале сообщества "Киев Исторический". В наши дни эта локация выглядит иначе.

Взгляд в прошлое

"Вид на современный Майдан Независимости. 1960-е годы", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть, что тогда главная площадь Киева выглядела совсем иначе. На том месте, где сегодня находится купол ТЦ "Глобус", раньше находился небольшой сквер с фонтаном, а также это была конечная остановка троллейбусов.

А вместо Монумента Независимости – цветники и лестницы, которые вели непосредственно к гостинице "Украина".

Немного истории столицы

Прогулки по вечернему Киеву были, есть и останутся самым любимым видом досуга не только для жителей, но и гостей города. Благодаря работам фотографов-профессионалов мы можем ощутить атмосферу столицы Украины, какой она была в 1970-80-х годах.

В 1852 году Киев посетил британец Роджер Фентон. Именно фотограф-новатор сделал серию снимков, на которых впервые запечатлены пейзажи столицы Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1972 году на Контрактовой площади велись активные работы по строительству синей ветки столичного метрополитена. Однако однажды специалисты на глубине наткнулись на остатки улицы и домов времен Киевской Руси.

