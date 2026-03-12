Склоним головы в скорби: стало известно о смерти военного из Киевской области Олега Гжибовского. Фото

В больнице города Днепр от полученного на фронте ранения умер военный из Белоцерковского района Киевской области Олег Гжибовский. Жизнь защитника Украины оборвалась 6 марта.

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Белоцерковская община получила печальную весть – умер наш земляк, младший сержант Олег Гжибовский (1996 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины служил командиром разведывательного отделения батальона оперативного назначения одной из воинских частей.

К сожалению, воин умер 6 марта в одной из больниц города Днепр, куда он был эвакуирован после ранения, полученного в результате удара дроном по транспортному средству, где он находился. Это произошло вблизи населенного пункта Славное Синельковского района Днепропетровской области. Герой до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу.

"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Дмитрий Будовый. Сердце защитника Украины остановилось 8 марта.

Как сообщал OBOZ.UA, на Покровском направлении 21 января 2025 года погиб военный из Бучи Киевской области Сергей Шевченко. Воин отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

