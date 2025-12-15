Склоним головы в скорби: на фронте погиб воин из Киевской области Вадим Юрченко. Фото

На Днепропетровщине во время выполнения боевого задания погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Вадим Юрченко. Воин отдал самую дорогую – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Белоцерковская община получила еще одну печальную весть: погиб наш земляк – солдат Вадим Юрченко (1994 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины служил стрелком-снайпером мотопехотного батальона одной из воинских частей. К сожалению, воин погиб 29 ноября во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Орестополь Днепропетровской области.

Герой до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу.

"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

