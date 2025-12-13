Навсегда 40: на фронте погиб полицейский из Киевской области Владимир Клочан. Фото

Во время выполнения боевого задания погиб полицейский из Борисполя Киевской области Владимир Клочан. Жизнь мужественного защитника Украины обвевалась в Донецкой области.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Борисполя Киевской области. Вечная память и слава Герою!

"Светлая память Владимиру Клочану на псевдо "Пила", – говорится в сообщении.

Владимир присоединился к патрульной полиции в 2017 году. Служил в Луганской области, а с августа 2022 года – в Борисполе. По словам коллег, он был очень ответственным, философом, поддерживал любую тему и мог вести разговоры часами.

После победы мечтал стать фермером и заниматься хозяйством. Полицейский с юности был опорой для своих родителей – помогал во всем, никогда не отказывался от работы и всегда находил время для своей любящей семьи. Разделял страсть папы к пчеловодству.

С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину родители Владимира оказались фактически на линии разграничения фронта. Это стало для него тяжелым ударом, но он приложил все усилия, чтобы они могли покинуть оккупированную территорию.

В августе 2024 года стал на защиту Родины в составе боевой бригады Департамента патрульной полиции "Хищник". Сначала в пехоте, позже – в батальоне беспилотных систем бригады.

"В декабре 2025 года погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области. Теперь Володя в небесном войске и ему навсегда 40. Выражаем искренние соболезнования коллегам, родным и близким Героя", – добавили в пресс-службе.

