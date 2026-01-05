Склоним головы в скорби: на фронте погиб военный из Киевской области Дмитрий Водопьян. Фото
Во время выполнения боевого задания погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Дмитрий Водопьян. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 27 декабря 2025 года.
Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!
Печальная весть
"Сегодня Белоцерковская община будет прощаться с земляком – солдатом Дмитрием Водопьяном (1985 года рождения)", – говорится в сообщении.
Дмитрий Васильевич служил стрелком штурмового батальона одной из воинских частей. К сожалению, воин погиб 27 декабря 2025 года во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Староукраинка Пологовского района Запорожской области.
Герой до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу.
"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.
Герои войны в Украине
На Курщине во время выполнения боевого задания погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Вадим Шубин. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 6 января 2025 года.
Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Владимир Пащенко. Воин отдал самую дорогую – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.
