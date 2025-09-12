Сказочный замок: как выглядел железнодорожный вокзал Киева в конце 1890-х – начале 1900-х годов. Уникальное фото

Первое здание Центрального железнодорожного вокзала Киева строили в течение 1868-1870 годов. Благодаря неизвестному фотографу мы можем узнать, как оно выглядело в конце 1890-х – начале 1900-х годов.

Снимок опубликовали на странице сообщества "Спрага": в Києві цікаво" в социальной сети Facebook. К сожалению, до наших дней здание не сохранилось.

"Киевский вокзал в конце XIX – начале ХХ века: именно так выглядели железнодорожные "ворота" города, построенные в 1868-1870 годах, когда Киев быстро менялся и набирал черты европейской столицы", – говорится в сообщении.

Как отметили в сообществе, первое вокзальное помещение, похожее на сказочный замок, стало настоящим символом новой эпохи и развития транспорта в Украине.

Киев-Пассажирский – внеклассная пассажирская железнодорожная станция Юго-Западной железной дороги, главная железнодорожная станция Киева. Входит в состав Киевского железнодорожного узла.

Киевская железнодорожная станция построена в 1868-1870 годах для обслуживания железных дорог "Киев – Балта" и "Киев – Курск", строительство которых было завершено в 1870 году. Станция тогда была в долине реки Лыбеди, на месте солдатских домов.

Прогулки по вечернему Киеву были, есть и останутся любимым видом досуга не только для жителей, но и гостей города. Благодаря работам фотографов-профессионалов мы можем почувствовать атмосферу столицы Украины, какой она была в 1970-1980-х годах.

Станция метро "Майдан Независимости" является одной из ключевых для подземки Киева. Нынешнее название она получила 26 августа 1991 года, и благодаря фотоработе Евгения Чернюка сохранился исторический момент, когда заменяли буквы на входе.

Как сообщал OBOZ.UA, Почтовая площадь является одной из древнейших в столице и существовала еще со времен Киевской Руси. Благодаря старым фотографиям мы можем увидеть, какой была эта местность на рубеже XIX – XX веков.

