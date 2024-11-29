Синоптики предупредили ухудшение погоды в Киеве 29 ноября: что известно

В Киеве в пятницу, 29 ноября, в ближайшее время с содержанием до конца дня ухудшятся погодные условия. В столице прогнозируют туман, видимость 200-500 метров

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Киеве. В ближайшее время с содержанием до конца дня 29 ноября туман, видимость 200-500 метров", – сообщили в пресс-службе.

Синоптики добавили, что подобные погодные условия приведут к нарушению движения транспорта.

Добавим, в Киевской области в субботу, 30 ноября, облачно с прояснениями, ночью местами небольшой мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололедица. Воздух в регионе максимально прогреется до +4°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 5 ноября, завершился безморозный период, когда температура воздуха снизилась ниже 0ºС. Он продлился почти 20 дней.

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