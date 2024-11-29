Туман и до +4°С: погода в Киевской области на 30 ноября

В Киевской области в субботу, 30 ноября, облачно с прояснениями, ночью местами небольшой мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололедица.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды на 30 ноября в Киевской области. Облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, днем ​​без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью от 2°С тепла до 3°С мороза, днем ​​0-4°С тепла; в Киеве ночью около 0°С, днем ​​1-3°С тепла", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по Киеву и области. Ночью и утром туман 30 ноября, видимость 200-500 метров. Погодные условия приведут к нарушению движения транспорта.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 30 ноября в Киеве в течение всего дня погода будет пасмурной. Без осадков.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 5 ноября, завершился безморозный период, когда температура воздуха снизилась ниже 0 С. Он длился почти 20 дней.

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