Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киеве и области 31 января

Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в столице и в Киевской области. В пятницу, 31 января, ночью и утром ожидается туман.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по городу Киеву и Киевской области. 31 января ночью и утром туман, видимость 200-500 метров. Погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта на отдельных участках дорог", – предупредили синоптики.

Добавим, в Киеве в конце января зафиксировали сразу три температурных рекорда. В частности, 29 января среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты.

Напомним, в Киеве в декабре 2024 года среднемесячная температура была выше климатической нормы. Теплее всего было 19 числа, когда после полудня воздух прогрелся до +8°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве 2024 стал самым теплым за время проведения наблюдений. В течение 12 месяцев было зафиксировано 52 температурных рекорда.

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