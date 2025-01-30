Конец января в Киеве показался рекордно теплым: синоптики рассказали подробности

В Киеве в конце января зафиксировали сразу три температурных рекорда. В частности, 29 января среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. С начала недели в столице не по зимнему теплая погода.

"Конец января в столице показался рекордно теплым. По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. 28 января в Киеве был зафиксирован очередной температурный рекорд. Минимальная температура воздуха не опустилась ниже 5,3 ° С, что на 1,1 ° С выше предыдущего рекордного показателя для этой даты 1983 ", - рассказали синоптики.

Кроме того, 29 января в Киеве было зафиксировано два температурных рекорда. Минимальная температура воздуха не опустилась ниже 6,3°С, что на 4,2°С выше предыдущего рекордного показателя для этой даты 1936 и 1979 годов.

29 января среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты и составила 7,1°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 2002 года на 1,4°С, а климатическую норму – на 9,7°С. По многолетним показателям такая температура воздуха отвечает 3 апреля.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве 2024 стал самым теплым за время проведения наблюдений. В течение 12 месяцев было зафиксировано 52 температурных рекорда.

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