Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киеве и области 30 июля

Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Киеве и Киевской области в воскресенье, 30 июля. До конца суток в столичном регионе ожидается гроза.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Предупреждение об опасном метеорологическом явлении. В ближайшее время 30 июля по содержанию до конца суток по Киевщине – гроза", – рассказали синоптики.

Со своей стороны в пресс-службе КГГА сообщили, что из-за прогнозируемых ливней коммунальные службы работают в усиленном режиме. Жителей и гостей столицы призвали осторожничать во время непогоды.

Напомним, в Киеве 22 июля синоптики зафиксировали рекордное количество осадков для этого дня – 29,9 мм. Он превысил предварительный показатель 2007 года.

Весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и Киевской области в понедельник, 31 июля, днем умеренный кратковременный дождь, местами гроза. Воздух в регионе максимально прогреется до +27°С.

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