Местами гроза и до +27°С: прогноз погоды по Киевской области на 31 июля

В Киеве и Киевской области в понедельник, 31 июля, днем умеренный кратковременный дождь, местами гроза. Воздух в регионе максимально прогреется до +27°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер переменных направлений, 3-8 метров в секунду.

Прогноз погоды по Киевщине на 31 июля. Переменная облачность, ночью местами небольшой дождь; днем умеренный кратковременный дождь, местами гроза. Температура в области ночью 13-18°С, днем 22-27°С; по Киеву ночью 16-18°С, днем 24-26°С", – рассказали синоптики.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 31 июля в Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера. Ночью и утром осадки не ожидаются. Днем будет идти мелкий дождь, однако ближе к вечеру он закончится.

Напомним, в Киеве 22 июля синоптики зафиксировали рекордное количество осадков для этого дня – 29,9 мм. Он превысил предварительный показатель 2007 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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