Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киеве 23 января: что известно

Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Киеве в четверг, 23 января. В городе до конца суток продержится туман, видимость на улицах города 200-500 метров.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по городу Киеву. В ближайший час с содержанием до конца суток 23 января туман, видимость 200-500 метров. Погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта", – предупредили синоптики.

В Киевской области в четверг, 23 января, облачно, небольшой мокрый снег и дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +3°С.

Напомним, в Киеве в декабре 2024 года среднемесячная температура была выше климатической нормы. Теплее всего было 19 числа, когда после полудня воздух прогрелся до +8°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве 2024 стал самым теплым за время проведения наблюдений. В течение 12 месяцев было зафиксировано 52 температурных рекорда.

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