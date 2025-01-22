Мокрый снег, дождь и до +3°С: прогноз погоды по Киевской области на 23 января

В Киевской области в четверг 23 января облачно, небольшой мокрый снег и дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +3°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 23 января на территории Киевщины. Облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег и дождь. Ночью и утром местами по области туман, гололедица. Температура ночью и днем от 2°С до 3°С тепла; в Киеве в течение суток около 0°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 23 января в Киеве в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Ночью и утром будет идти снег.

Напомним, в Киеве в декабре 2024 года среднемесячная температура была выше климатической нормы. Теплее всего было 19 числа, когда после полудня воздух прогрелся до +8,0°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве 2024 стал самым теплым за время проведения наблюдений. В течение 12 месяцев было зафиксировано 52 температурных рекорда.

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