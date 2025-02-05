Синоптики предупредили об существенном ухудшении погоды в Киеве и области: что известно

В Киеве и области в среду, 5 февраля, согласно прогнозу синоптиков, ожидается ухудшение погодных условий. До конца суток на дорогах региона гололедица.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по городу Киеву и Киевской области. В ближайшее время с сохранением до конца суток 5 февраля на дорогах гололедица", – предупредили синоптики.

В Укргидрометцентре добавили, что такие погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта на отдельных участках дорог.

В Киевской области в среду, 5 февраля, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, днем без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +3°С.

Напомним, в Киеве январь стал одним из самых теплых. За последние шесть дней первого месяца 2025 года было зафиксировано сразу 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в декабре 2024 года среднемесячная температура была выше климатической нормы. Теплее всего было 19 числа, когда после полудня воздух прогрелся до +8°С.

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