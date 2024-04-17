Синоптики предупредили о заморозках в Киевской области: когда ожидать понижения температуры

В Киеве и Киевской области ночью 20 апреля ожидаются заморозки. Синоптики объявили о повышенном уровне опасности в регионе.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Такая погода несет угрозу сельскохозяйственным культурам.

"Предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях по Киевщине. Ночью 20 апреля по городу Киеву ожидаются заморозки 0-2°С и уровень опасности желтый. Ночью 20 апреля в Киевской области сильные заморозки 0-3°С. ІІ уровень опасности, оранжевый", – говорится в сообщении.

В Укргидрометцентре напомнили, что заморозки – опасное явление, особенно для всходов теплолюбивых сельскохозяйственных культур, огородных культур и цветения плодовых и ягодных. Для минимизации вредного действия заморозков на растения используют разные методы (что важно для дачников). К примеру – полив грунта, дымовые завесы, укрытие пленкой и т.п.

Напомним, март 2024 года занял 12 место в рейтинге самых теплых с начала наблюдений. Среднемесячная температура воздуха выше климатической нормы на 2,3°С, а в конце месяца зафиксировали два рекорда.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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