Синоптики предупредили о заморозках на Киевщине: когда снова ожидать снижения температуры

Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Киевской области. Ночью 3 октября ожидаются заморозки на поверхности почвы.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен І уровень опасности, желтый.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по территории Киевской области! Ночью 3 октября заморозки на поверхности почвы 0-3°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, до конца недели в столице ожидается облачная погода. До конца недели воздух в среднем будет прогреваться днем до +10°С... 14°С.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, весна 2025 года в Киеве заняла 10 место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

