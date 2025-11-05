Синоптики предупредили о существенном ухудшении погоды в Киеве и области: что известно
Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в столице и Киевской области. Вечером 5 ноября, ночью и утром 6 ноября ожидается туман, что приведет к ухудшению видимости на дорогах.
Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.
Что рассказали синоптики
"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по территории Киевской области и городу Киев! Вечером 5 ноября, ночью и утром 6 ноября туман, видимость 200-500 метров", – говорится в сообщении.
В Укргидрометцентре добавили, что такие погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.
Отметим, в Киевской области в четверг, 6 ноября, облачно с прояснениями, осадков синоптики не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется 13°С.
