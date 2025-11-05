Облачно с прояснениями и до +13°С: прогноз погоды по Киевской области на 6 ноября

В Киевской области в четверг, 6 ноября, облачно с прояснениями, осадков синоптики не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется 13°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 6 ноября по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром туман. Температура по области ночью 2-7°С тепла, днем 8-13°С; в Киеве ночью 5-7°С тепла, днем около 10°С", - говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, с утра до самого вечера в Киеве небо будет покрыто облаками. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, весна 2025 года в Киеве заняла 10-е место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!