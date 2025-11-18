Синоптики предупредили о существенном ухудшении погодных условий в Киеве и области: что известно

Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в столице и Киевской области. Во вторник, 18 ноября, ожидаются порывы ветра.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Что рассказали синоптики

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по территории Киевщины. Днем 18 ноября порывы ветра 15-20 м/с", – говорится в сообщении.

В Укргидрометцентре отметили, что такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Со своей стороны в Киевской городской государственной администрации напомнили о рекомендациях специалистов, относительно действий во время сильного ветра:

плотно закрывать окна;

убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

в случае необходимости укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев, а также не парковать рядом с ними машины.

Добавим, в Киевской области во вторник, 18 ноября, облачно с прояснениями, синоптики осадков не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +9°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области в течение 18-22 ноября, согласно прогнозу синоптиков, предполагается несколько вариантов погоды. Кроме того, по сравнению с предыдущей неделей, станет прохладнее.

