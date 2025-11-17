Первые признаки предзимья: прогноз погоды по Киевской области на ближайшие пять дней

В Киевской области в течение 18-22 ноября, согласно прогнозу синоптиков, предполагается несколько вариантов погоды. Кроме того, по сравнению с предыдущей неделей, станет прохладнее.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. В конце недели атмосферный фронт принесет дожди, местами с мокрым снегом.

Что рассказали синоптики

"18-22 ноября на Киевщине и в городе Киеве предполагается несколько вариантов погоды, и главное, что по сравнению с предыдущей неделей, станет прохладнее", – говорится в сообщении.

По словам синоптиков, 18 ноября с перемещением фронтальных разделов с запада будет связана ветреная погода с колебанием атмосферного давления, изменением температуры в течение суток в диапазоне 4-9°С тепла, ночью – еще и с дождем.

19 и 20 ноября в поле повышенного давления осадков не предвидится, ночью будет подмораживать, а днем воздух прогреется до невысоких положительных значений, что типично для этой поры. 21 ноября увеличится вероятность дождя, ночная температура перейдет в плюсовой диапазон, несколько теплее будет и день. 22 ноября, по предварительным расчетам, будет перемещаться атмосферный фронт, что принесет дожди, местами с мокрым снегом, а температура существенно не изменится.

Добавим, Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского сообщила, что по данным объединенной гидрометеорологической станции Киев 16 ноября в столице впервые этой осенью температура воздуха снизилась до -1,2ºС мороза. Это свидетельствует об окончании безморозного периода, который длился с 12 апреля – всего 218 дней.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

