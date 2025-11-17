Без осадков днем и до +9°С: прогноз погоды по Киевской области на 18 ноября

В Киевской области во вторник, 18 ноября, облачно с прояснениями, синоптики осадков днем не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +9°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер западный, 7-12 м/с, по области днем местами порывы 15-18 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 18 ноября по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Ночью дождь, днем без осадков. Температура по области в течение суток 4-9°С тепла; в Киеве в течение суток 6-8°С тепла", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, до самого вечера в Киеве будет держаться пасмурная погода, лишь под конец дня небо очистится от облаков. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, весна 2025 года в Киеве заняла 10-е место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

