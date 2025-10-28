Синие собаки в Чернобыльской зоне: почему это всколыхнуло сеть и какое объяснение. Фото

В Чернобыльской зоне отчуждения заметили собак с шерстью синего цвета. По словам волонтеров, точного объяснения этому нет, хотя, скорее всего, они где-то загрязнились и это не является следствием радиации.

Сейчас поиски четвероногих продолжаются. Об этом сообщили на странице волонтерской организации Dogs of Chernobyl в соцсети Facebook.

Что известно

На днях в социальных сетях появились фотографии собак, проживающих в Чернобыльской зоне отчуждения, в частности, рядом с ЧАЭС. Это обычные животные, однако у некоторых из них шерсть была синего цвета. Пользователи начали предполагать, что это последствия радиации, или животных специально красят для сбора лайков.

А в одном из иностранных СМИ, информируя об этом случае, даже рассказали, со ссылкой на какое-то исследование, проведенное в 2024 году, что местные собачки мутировали – они невосприимчивы к радиации, тяжелым металлам и загрязнению.

Однако оказалось, что снимки были сделаны одним из членов волонтерской организации Dogs of Chernobyl, которые помогают собакам и котам в Зоне отчуждения, а также их стерилизуют. Там отметили, что их представители не имеют отношения к цвету шерсти животных.

"Эти фотографии были сделаны Даррином, возглавляемым нашей командой по ловле. Мы уже несколько дней пытаемся найти их снова, чтобы выловить только для стерилизации и, возможно, смыть то, во что они попали. Все наши фото помечены Geo, так что да, это было в Чернобыле Украина, где мы находимся сейчас. Это наша миссия стерилизовать этих собак в городе Чернобыль. Скорее всего эти собаки в чем-то загрязнились. Нет, они не посинели из-за радиации, и нет, мы не говорим, что они посинели из-за радиации. Это просто некоторые собаки, которые попали в синюю штуку, и мы пытаемся их отловить, чтобы их стерилизовать. Вместе со всеми другими собаками, которых мы стерилизуем на этой неделе", – отметили в организации.

