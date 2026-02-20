Сильный мороз ночью и без осадков днем: прогноз погоды в Киеве и области на 21 февраля

В Киевской области в субботу, 21 февраля, переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Ночью температура воздуха в регионе местами опустится до -20 °С, а днем максимально прогреется до -3 °С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. На дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 21 февраля по территории Киевской области. Переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром по области местами туман. Температура по области ночью 13-18 °С мороза, местами 20 °С; днем 3-8 °С мороза; в Киеве ночью 13-15 °С мороза, днем 3-5 °С мороза", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, на смену пасмурному утру придет ясный день, но вечером в Киеве небо снова затянется облаками. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги 2025 года в Киеве. Он стал шестым самым теплым в столице за время проведения наблюдений – среднегодовая температура была на 1,4 °С выше климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5 °С, что выше климатической нормы на 1,8 °С.

