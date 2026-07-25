Сильная жара возвращается: прогноз погоды по Киевской области на 26 июля

В Киевской области в воскресенье, 26 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Температура воздуха в регионе достигнет +29°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Что сообщили синоптики

"Прогноз погоды на 26 июля по территории Киевской области. Переменная облачность. Без осадков. Температура по области ночью 11-16°С, днем ​​24-29°С; в Киеве ночью 14-16°С, днем ​​26-28°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днём +23°С… +25°С; Мироновка +23°С… +25°С; Фастов +22°С… +24°С; Яготин +23°С… +25°С; Барышевка +24°С… +26°С; Борисполь +24°С… +26°С и Вышгород +23°С… +25°С.

Отметим, что, согласно информации портала Sinoptik, утро в Киеве будет безоблачным, и почти весь день небо будет оставаться ясным, только вечером появятся первые облака. Осадков не ожидается.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых теплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги зимы 2025–2026 годов в Киеве. Последние два месяца этой зимы были холоднее нормы, а количество осадков за эту календарную зиму составило 112 мм, что соответствует 91% климатической нормы.

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