Самый престижный некрополь Киева: в сети показали, как выглядела раньше Аскольдова могила. Фото

Аскольдова могила – одна из самых известных исторических мест и урочище в Киеве. Кроме того, раньше здесь также когда-то размещался престижный некрополь, уничтоженный в советское время.

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Старые фото были опубликованы в Telegram-канале сообщества "Киев Исторический". Сегодня эта локация является одноименным парком.

"Аскольдова могила когда-то была одним из самых престижных кладбищ Киева, которое советские власти уничтожили. Некрополь начал формироваться еще в XVIII веке и просуществовал до начала XX века. В 1715 году территорию возле Никольской церкви отвели под кладбище, сначала для монастыря, а с 1786 года оно стало доступным для всех киевлян", – говорится в сообщении.

Кладбище по своему значению не уступало Байковому. Здесь покоились известные киевляне, на их могилах возводили роскошные склепы и памятники.

Напомним, в Киеве в 1970 годах уровень воды в Днепре был очень низким. Из-за чего между островами, расположенными между левым и правым берегом города, можно было увидеть большие мели.

Киев всегда привлекал туристов своей архитектурой и множеством деревьев. Осенью город превращался в палитру художника, которую в 1970-х годах сняла камера фотографа.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в 50-60-х годах ХХ века в разных районах практиковали строительство неглубоких и небольших по площади открытых летних бассейнов. Летом это было место концентрации детей, где они с удовольствием проводили много времени.

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