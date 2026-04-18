Ремонт дорог и перекрытие движения: 'Киев Цифровой' получил новую полезную функцию для водителей

Мобильное приложение"Киев Цифровой" получило новую полезную функцию. Теперь пользователи могут оперативно узнавать где в столице проводятся ремонтные работы на дорогах, или перекрыто движение транспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Чтобы воспользоваться новой возможностью, нужно обновить приложение.

Что известно

"Ограничения на дороге не застанут врасплох – теперь их можно проверить заранее. Открывайте Карты – "Ремонтов и перекрытий" и просматривайте, где перекрыт проезд", – говорится в сообщении.

Как отметили разработчики приложения, на карте можно будет найти полные и частичные ограничения – перекрытия, что стоит учесть на пути. Кроме того, водители получат возможность узнавать о запланированных работах – будут отображаться дороги, которые вскоре ограничат из-за ремонта, а также о восстановлении движения – можно увидеть маршруты, где работы завершены и путь свободен.

"Чтобы не пропускать самые большие перекрытия движения в городе, подключите "Новости для водителей" в настройках оповещений. Бывает, что преград не избежать, зато их можно заблаговременно обойти. Совершенствуем приложение по вашим отзывам", – добавили в пресс-службе.

