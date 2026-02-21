Закрытые вестибюли метро и задержки движения транспорта: 'Киев Цифровой' получил новую полезную функцию

Мобильное приложение"Киев Цифровой" получило новую важную функцию. Отныне пользователи могут оперативно узнавать о закрытых вестибюлях метро, а также задержках в движении наземного общественного транспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Чтобы воспользоваться новой возможностью, нужно обновить приложение.

Что известно

Так, в приложении "Киев Цифровой" появились обновленные оповещения о работе городского транспорта. Теперь пользователи могут оперативно узнавать о закрытых вестибюлях метро, задержках или отмене поездов метро и кольцевой электрички.

Чтобы получать уведомления об изменениях в работе транспорта, достаточно добавить нужные станции метро или электрички в избранные в сервисе "Движение транспорта". В случае изменений мобильное приложение будет отправлять push-оповещения, что позволит заранее скорректировать маршрут и избежать непредвиденных ситуаций во время поездки.

Оповещения работают также для автобусов, троллейбусов, трамваев и фуникулера. Пользователи могут выбрать формат информирования в настройках профиля и получать уведомления только о выбранных маршрутах и станциях или обо всем городском транспорте.

Обновление уже доступно пользователям "Киев Цифровой". Чтобы воспользоваться новыми возможностями, необходимо добавить маршруты или станции в избранные и проверить настройки уведомлений в профиле.

Как сообщал OBOZ.UA, мобильное приложение "Киев Цифровой" получило новую важную функцию – льготная транспортная карта. Ею могут пользоваться пассажиры льготных категорий, которые имеют право на бесплатный проезд, из других городов Украины.

