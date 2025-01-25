Река вместо дороги: последствия ливня в Киеве в 1971 году возле Дарницкой площади. Уникальное фото

В истории Киева были моменты, когда сильные дожди затапливали дорогу. В частности, в 1971 году ливень буквально превратил одну из дорог у Дарницкой площади в настоящую реку.

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Старые снимки опубликовали в сообществе "Киев, живая история" в социальной сети Facebook. Можно увидеть, каковы были последствия стихии 54 года назад.

"Потоп после ливня в районе Дарницкой площади. 1971 год", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть, что дорога у остановки трамвая напротив уже не существующего завода "Вулкан" буквально превратилась в реку.

Напомним, Сергей Светославский – известный украинский художник-пейзажист, являвшийся одним из основателей Общества киевских художников. Благодаря его кисти мы можем увидеть, как выглядела Оболонь в Киеве в конце XIX века до строительства гавани, сильно изменившей эту локацию.

Стоит добавить, что заглянуть в историю Киева и увидеть его красоту можно разными способами. В частности, благодаря картинам украинского художника Александра Хвостенко-Хвостова, на которых он сохранил виды города 1950-х годов.

Как сообщал OBOZ.UA, железнодорожный вокзал на Дарнице в Киеве построили в конце 19-го века, благодаря чему эта местность превратилась в известное место отдыха и дачный поселок. Само здание благодаря своему интерьеру и окружающему лесу выглядело как сказочный дом.

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